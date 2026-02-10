Invita la Facultad de Derecho al Diplomado en Derecho Notarial y Registral

En modalidad presencial del 14 de febrero al 15 de agosto.

Con el objetivo de actualizar los conocimientos de la comunidad jurídica, la Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Derecho, invita a participar en el Diplomado en Derecho Notarial y Registral, que se efectuará del 14 de febrero al 15 de agosto.

Esta capacitación, que se realiza en conjunto con el Notariado Chihuahuense del Distrito Judicial Morelos y bajo la participación activa de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Chihuahua, está dirigida a docentes, alumnos y egresados de la Facultad de Derecho y de la Universidad Autónoma de Chihuahua en general, profesionales en el ejercicio de la abogacía, integrantes del sector notarial, colegios de notarios y servidores públicos de los tres niveles de gobierno.

El diplomado tendrá una duración de 120 horas y se impartirá los sábados de 9:00 a 13:00 horas en modalidad presencial en las instalaciones de la Facultad de Derecho, en el área de la Secretaría de Investigación y Posgrado del Campus I.

Con esta iniciativa académica se busca fortalecer a los profesionistas del derecho en los tiempos actuales, en donde predominan grandes retos y desafíos, los cuales deberán asumir su deber de representar a la sociedad, con compromiso y sobre todo con un alto grado de conocimientos técnicos sobre la materia.

Consta de 19 módulos donde se tratarán los principales ejes temáticos que involucran al Derecho Notarial y Registral, partiendo de los conceptos más básicos hasta el último proyecto de reformas sobre la función notarial.

Además, se abordarán aspectos teórico-prácticos sobre diversos tópicos que deberán responderse a la luz de los conocimientos avanzados sobre la materia. Así las y los alumnos inscritos podrán encontrar respuestas a las problemáticas diarias que rodean a la función notarial, con la intención de que cualquier profesional en Derecho pueda reforzar sus conocimientos de una manera integral y renovada.

Para mayores informes puede comunicarse al Tel. 614 4134477, Ext. 4330 y 4306