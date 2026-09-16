Invita Estado a participar en las actividades de la Semana Estatal de Protección Civil

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) invita a la ciudadanía a participar en las actividades de la Semana Estatal de Protección Civil, que se desarrollará del 17 al 22 de septiembre.

La programación incluye un ciclo de videoconferencias con temas relacionados con la seguridad y autoprotección de las familias chihuahuenses, así como simulacros que se efectuarán para concientizar a la población sobre la importancia de la prevención.

Las actividades inician con la ponencia “Medidas de autoprotección a lo largo del año”, a cargo de Joel Franco Morales, instructor de la CEPC. El 18 de septiembre se abordará el tema “Tu hogar en el mapa de riesgos”, por parte de Ana Bravo Osuna, directora de Planeación.

El 19 de septiembre se presentará “El Fenómeno de El Niño: Impactos y Prevención en Chihuahua”, a cargo de Leonid Vladimir Castanedo Guerra.

Las jornadas concluirán el 22 de septiembre con la conferencia “Cómo se vive un incendio forestal desde la Protección Civil”, impartida por el titular de la CEPC, Luis Ramón Corral Torresdey.

Además se organizarán simulacros y ejercicios de evacuación, ante la importancia de contar con preparación ante cualquier eventualidad.

Las conferencias y avisos se transmitirán en tiempo real a través de la cuenta oficial de Facebook de la CEPC Chihuahua, por lo que se invita a la población a consultar los contenidos y sumarse a acciones preventivas.