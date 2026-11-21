H. Ciudad de Chihuahua, Chih., 20 de noviembre de 2026.- Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, a través de la Unidad de Atención a Robo a Casa Habitación, dieron seguimiento a un reporte de robo con violencia ocurrido en la colonia Nombre de Dios, donde presuntamente personas armadas habían sustraído herramienta diversa con un valor aproximado de 10 mil pesos.

Al acudir al lugar para investigar lo ocurrido, los agentes se entrevistaron con un hombre relacionado con el reporte, quien mostró una actitud agresiva durante la intervención y al realizarle una inspección, le localizaron entre varios envoltorios con una sustancia granulosa con características similares a la droga conocida como cristal, motivo por el cual fue detenido y trasladado a la Fiscalía General del Estado.

Cabe destacar que el hombre, identificado como Edson Gerardo O. N., manifestó que el supuesto robo había sido reportado para justificar el faltante de las herramientas que presuntamente había estado vendiendo a distintas personas y debido a esto, también se dará seguimiento a las investigaciones por el probable delito de robo y la posible simulación del mismo.

El presente documento es de carácter informativo. Las personas mencionadas se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia.