Inteligencia de la Policía Municipal identifica zonas prioritarias para orientar patrullajes

Las llamadas al 9-1-1, los reportes de los agentes y los registros de sus tabletas electrónicas ayudan a la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) a identificar dónde se requiere reforzar la vigilancia en la ciudad.

El Departamento de Estadística y Estrategia Criminal analiza estos datos, los compara con periodos anteriores y elabora mapas de calor que permiten ubicar las zonas con mayor incidencia. La información se comparte con las áreas operativas para orientar patrullajes terrestres y aéreos, con apoyo de drones y del helicóptero Halcón 1.

Leobardo Sánchez, analista del Departamento, explicó que este trabajo también contribuye a planear intervenciones como “24 Horas en tu Barrio”, en las que participan agentes de distintos grupos de la corporación.

Así, los reportes ciudadanos se convierten en información para dirigir las acciones policiales hacia los sectores que requieren mayor atención.