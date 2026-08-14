Instruye Gilberto Loya fortalecimiento contra el fentanilo con capacitación de mandos en simposio internacional

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) fortaleció sus capacidades de investigación, inteligencia y combate a las drogas sintéticas mediante la participación de mandos policiales de Chihuahua en el Simposio sobre Fentanilo y Fortalecimiento de Capacidades para la Investigación de Drogas Sintéticas, realizado del 10 al 14 de agosto en las instalaciones de la International Law Enforcement Academy (ILEA), en San Salvador, El Salvador.

En representación del Estado de Chihuahua participaron el subsecretario de Despliegue Policial, Ricardo Realivazquez Domínguez, y el director de Operaciones Especiales de la Subsecretaría de Estado Mayor, Aarón Vidal Chavira, quienes formaron parte de una delegación internacional integrada por representantes de México, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá y El Salvador.

El encuentro permitió fortalecer el intercambio de experiencias, metodologías y buenas prácticas en materia de inteligencia, investigación criminal, análisis químico, control de precursores y combate al tráfico y producción de fentanilo y otras drogas sintéticas.

Durante la capacitación participaron especialistas de organismos como la Drug Enforcement Administration (DEA), el International Narcotics Control Board (INCB) y la Royal Canadian Mounted Police (RCMP), así como expertos en inteligencia y química forense, quienes compartieron conocimientos y estrategias desarrolladas para enfrentar a organizaciones criminales dedicadas a la producción y distribución de drogas sintéticas.

Entre los principales temas abordados estuvieron el panorama internacional del fentanilo, la identificación y seguimiento de precursores químicos, fundamentos de investigaciones químicas, perfilamiento de drogas sintéticas, controles internacionales, operaciones en laboratorios clandestinos, evolución de las técnicas de ocultamiento y estrategias de inteligencia para identificar estructuras y redes criminales.

Uno de los principales aprendizajes fue la necesidad de mantener un enfoque integral, en el que la inteligencia, investigación especializada, análisis de información, química forense, seguimiento de precursores y cooperación internacional trabajen de manera coordinada para anticipar y combatir las nuevas formas de operación de las organizaciones criminales.

La participación de los mandos de la SSPE Chihuahua contribuye a fortalecer las capacidades institucionales para identificar tendencias, estructuras y métodos utilizados en el tráfico y producción de drogas sintéticas, además de ampliar los vínculos de colaboración con agencias y cuerpos policiales de México y otros países.