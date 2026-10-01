Inicia hoy el proceso electoral local; estas son las fechas clave

Este jueves 1 de octubre de 2026 iniciar el proceso electoral local con la sesión de instalación del Consejo Estatal, y la ciudadanía acudirá a las urnas el domingo 6 de junio de 2027 para elegir la gubernatura, 33 diputaciones, 67 presidencias municipales, 67 sindicaturas y 678 regidurías.

Entre las principales fechas del calendario electoral se encuentran los periodos de precampañas, que para la gubernatura se desarrollarán del 2 de diciembre de 2026 al 10 de enero de 2027; para diputaciones de mayoría relativa, integrantes de ayuntamientos y sindicaturas, del 19 de diciembre de 2026 al 10 de enero de 2027.

Estos mismos periodos corresponderán a la obtención de apoyo de la ciudadanía para quienes adquieran la calidad de aspirantes a candidaturas independientes en las respectivas elecciones.

En cuanto a la presentación de solicitudes de registro de candidaturas, el calendario establece del 19 de febrero al 1 de marzo de 2027 para la gubernatura, y del 5 al 15 de marzo de 2027 para diputaciones, integrantes de ayuntamientos y sindicaturas.

El ajuste de estos plazos permitirá disponer del tiempo necesario para revisar la documentación y producir oportunamente las boletas y demás documentos electorales.

Las campañas para la gubernatura se realizarán del 4 de abril al 2 de junio de 2027, con una duración de 60 días. Para diputaciones de mayoría relativa, integrantes de ayuntamientos y sindicaturas, del 29 de abril al 2 de junio de 2027, durante 35 días. El periodo de reflexión previo a la jornada electoral comprenderá del 3 al 5 de junio.

Además, los instrumentos aprobados contemplan tareas relacionadas con observación electoral, integración de asambleas municipales, capacitación, documentación y materiales electorales, debates, modalidades de votación, Programa de Resultados Electorales Preliminares y cómputos.

Para dar seguimiento a esta planeación, las áreas responsables informarán mensualmente sobre el avance de sus actividades a la Secretaría Ejecutiva. Asimismo, el acuerdo contempla la elaboración y difusión de una versión ejecutiva accesible y su traducción a las lenguas Ralámuli, Warijó, Ódami y O’oba Noók, con el propósito de acercar la información del proceso electoral a la ciudadanía.