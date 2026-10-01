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La Calle No Es Su Lugar: protección que acompaña, derechos que se respetan

Durante su informe de actividades, la presidenta del DIF Municipal, Karina Olivas, destacó los resultados de “La Calle No Es Su Lugar”, programa que trabaja para prevenir que niñas, niños y adolescentes realicen actividades laborales o de riesgo en calles y cruceros de Chihuahua Capital.

El programa parte de una premisa fundamental: las niñas y los niños tienen derecho a crecer, aprender, jugar y desarrollarse en entornos seguros, por lo que el DIF Municipal mantiene una atención directa con las familias para acercarles alternativas de cuidado y acompañamiento.

A través de brigadas matutinas y vespertinas, el personal del DIF recorre distintos puntos de la ciudad, incluidos fines de semana, para acercarse directamente a las familias, explicar las alternativas disponibles y dar seguimiento a cada caso.

La estrategia también contempla la atención de reportes ciudadanos relacionados con niñas, niños y adolescentes que se encuentran en calles o cruceros, con el propósito de intervenir y acercar las opciones disponibles.

Como parte de estas alternativas, el programa ofrece espacios de cuidado infantil cercanos al lugar de trabajo o al hogar de las familias, donde las niñas y los niños pueden permanecer mientras mamá, papá o su tutor concluye su jornada laboral.

En estos espacios reciben alimentos, cuidado, actividades educativas y recreativas, sin costo para las niñas y los niños, como una opción para que puedan permanecer en un entorno seguro durante el horario laboral de sus familiares.

Durante 2025, “La Calle No Es Su Lugar” atendió a 2 mil 374 personas mediante brigadas, que trabajan de norte a sur en la ciudad. Además, se realizaron casi mil 500 solicitudes de intervención ante la Procuraduría, así como traslados, apoyos y estudios socio económicos.

La ciudadanía puede comunicarse directamente con la brigada del DIF Municipal al 614-828-95-20. También están disponibles el 089 para denuncia anónima y el 911 en caso de emergencia.

Con estas acciones, el DIF Municipal fortalece la atención directa a las familias y acerca alternativas para que niñas, niños y adolescentes puedan ejercer su derecho a crecer, aprender, jugar y desarrollarse en espacios seguros.

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