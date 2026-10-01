Cerró septiembre con 86 homicidios dolosos, 30 en Chihuahua y 29 en Juárez

La Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que al cierre de septiembre se tiene un registro de 86 homicidios dolosos en la entidad, la cifra más baja en lo que va del año.

Asimismo, septiembre presenta una disminución del 4.44 por ciento en relación al mes anterior que cerró con 90 casos.

Por municipios, se dio a conocer que Chihuahua registró 30 casos, seguido de Chihuahua con 29, Cuauhtémoc con 10, Guerrero con 3, Aquiles Serdán y Delicias con 2 cada uno, así como Ahumada, Buenaventura, Chínipas, Gran Morelos, Guachochi, Meoqui, Namiquipa, Riva Palacio, Saucillo y Urique con un caso cada uno.

Además, la estadística indica que 46 de los asesinatos se cometieron con arma de fuego, 12 con arma blanca, 11 por asfixia y 17 a golpes.

El acumulado en lo que va del 2026 es de mil 025 homicidios dolosos: 128 en enero, 105 en febrero, 135 en marzo, 134 en abril, 102 en mayo, 114 en junio, 131 en julio, 90 en agosto y 86 en septiembre.