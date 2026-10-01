Que ningún niño tenga que elegir entre el peligro y la soledad: Karina Olivas

Que una niña o un niño tenga un lugar seguro al cual acudir cuando enfrenta una situación de riesgo debe ser una responsabilidad compartida. Bajo esta premisa, Karina Olivas Maldonado destacó el trabajo realizado desde el DIF Municipal para fortalecer la protección de la infancia y atender los factores que pueden poner en riesgo su desarrollo.

Durante su quinto informe de actividades, la presidenta del DIF Municipal señaló que la protección no debe comenzar cuando ocurre una emergencia, sino mucho antes, mediante programas que permitan detectar riesgos y brindar herramientas a niñas, niños y adolescentes para enfrentar las decisiones que se presentan a lo largo de su vida.

Como parte de esta estrategia, destacó el programa “Conecta Contigo”, mediante el cual cerca de 16 mil estudiantes recibieron atención en temas como salud emocional, adicciones, violencia y embarazo adolescente, entre otros factores de riesgo. Olivas Maldonado explicó que prevenir no significa generar miedo entre los menores, sino proporcionarles conocimientos y herramientas para que no tengan que enfrentar solos situaciones que pueden marcar sus vidas.

“Prevenir no significa asustarlos, significa darles herramientas antes de que tengan que enfrentar solos una decisión”, expresó.

La presidenta del DIF Municipal también resaltó las acciones emprendidas en materia de neurodesarrollo y prevención del bullying, además de la capacitación proporcionada a madres, padres de familia, docentes y servidores públicos, al considerar que la protección de la infancia requiere una red de adultos preparados para acompañarla.

Durante estos años, agregó, Chihuahua Capital también llevó esta visión al ámbito nacional mediante su participación en la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez, espacio desde el cual se promovieron temas relacionados con presupuestos, derechos, prevención y participación de niñas, niños y adolescentes.

Olivas Maldonado destacó que la red pasó de 155 a 281 municipios, y sostuvo que la protección de la infancia no puede depender de una administración en particular. “Protegerlos no puede ser una política que termina con una administración. Tenemos que convertirla en una cultura”, afirmó.