Pérez Cuéllar dice que buscará a Andrea Chávez, pero dejará pasar unos días

Cruz Pérez Cuéllar, coordinador estatal de Morena rumbo a las elecciones 2027, aseguró que buscará construir unidad en Chihuahua.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga para Radio Fórmula señaló que trabajará en tres rubros:

Construir unidad

Revisar la estructura territorial de Morena

Dialogar con el pueblo de Chihuahua

Cruz Pérez Cuéllar sostuvo que la contienda con la senadora Andrea Chávez por la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Chihuahua fue “reñida” e “intensa“.

Cuestionado sobre cómo tomó Chávez su elección, el político detalló que previo al anuncio platicaron y que su relación quedó en “buenos términos”.

“Nunca nos hemos expresado mal el uno del otro. Le dije yo al final que la buscaría y la voy a buscar. Esa es mi intención, obviamente, (pero antes) dejar pasar unos días”, señaló.

Cruz Pérez describió a Andrea Chávez como un activo de Morena en Chihuahua, de ahí que tratará de “construir unidades”.

Cuestionado sobre la crítica de Javier Corral a su elección como coordinador de la 4T en Chihuahua, Pérez Cuéllar acusó que este “no es mi compañero” y que no desea su apoyo rumbo a las elecciones 2027.

“A mí me da mucho gusto no tener el apoyo de Corral, porque si alguien es repudiado, si alguien es impresentable en el estado de Chihuahua, es ese personaje. Cuando yo veo que un personaje como esos, (que) está en mi contra, me dan ganas hasta de darle las gracias porque si lo tuviera queriéndome ayudar me va a perjudicar terriblemente”, indicó.

Cruz Pérez afirmó que Javier Corral es “totalmente repudiado” en Chihuahua, además de calificarlo como una persona que vive del odio.

“Yo estoy muy tranquilo. Sé perfectamente que hemos hecho bien las cosas y ni soy cómplice de César Duarte ni aliado de Maru Campos. Yo estoy en la Cuarta Transformación, me la he rifado en las calles del estado, primero en todo Chihuahua para el Senado y luego en mi queridísima Ciudad Juárez. Y ahora todo sale bien. Más adelante estaré otra vez en todo el estado de Chihuahua”.