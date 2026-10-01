El piloto del vuelo de Flydubai “logró evitar una catástrofe como la del 11-S”: Netanyahu

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó que el piloto del vuelo de Flydubai desviado a Arabia Saudita tras una alerta de emergencia durante su trayecto de Dubái a Tel Aviv “logró evitar una catástrofe como la del 11 de septiembre”.

“Eso es lo que parece que estaba sucediendo en cuanto a las motivaciones específicas”, declaró el líder estadounidense a la cadena de televisión CNN.

En declaraciones anteriores, Netanyahu agradeció al piloto indio, el capitán Smit Machchhar, por salvar la vida de los pasajeros. “A pesar de haber sido apuñalado y haber sufrido heridas graves, contraatacó, resistió, abrió la puerta de la cabina y permitió que los pasajeros y la tripulación redujeran al atacante, evitando así una catástrofe aérea. Salvó la vida de 174 personas, entre ellas ciudadanos israelíes y de otras nacionalidades”, manifestó.

El vuelo, con 174 pasajeros a bordo, transmitió una señal de emergencia unos 90 minutos después del despegue, cuando ya había entrado en el espacio aéreo de Jordania, despertando temores de un posible secuestro.

Tras ser desviada, la aeronave aterrizó finalmente en Arabia Saudita. Se reporta que el incidente fue provocado por una pelea entre los pilotos, después de que uno de ellos intentara suicidarse estrellando el avión, lo cual fue evitado por el otro.

Durante la pelea se transmitieron las señales de socorro 7700 y 7500 —utilizadas para indicar una toma de control hostil e intervención ilegal—, lo que alertó a los sistemas de seguridad de Israel y de todo Oriente Medio y provocó la suspensión de los despegues en el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv.

Según reportan medios israelíes citando a un alto funcionario, el piloto que intentó estrellar la aeronave planeaba llevar a cabo un ataque similar al ocurrido el 11 de septiembre de 2001 en EE.UU., cuando cuatro aviones comerciales fueron secuestrados por miembros de Al Qaeda*. Esta versión está cobrando fuerza en Israel.