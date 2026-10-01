Recaudación por ISR continuó cayendo; erario captó 5.6% menos que hace un año

La recaudación por concepto del Impuesto sobre la Renta (ISR) continuó cayendo. Entre enero y agosto pasado, los ingresos obtenidos por este gravamen disminuyeron 5.6% anual, de acuerdo con la información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El Informe de Finanzas Públicas y la Deuda Pública a agosto mostraron que la recaudación por ISR –principal fuente de ingresos públicos en el país– sumó 1 billón 996,817 millones de pesos, con lo cual no sólo significó una reducción en comparación anual, sino también resultó 124,400 millones de pesos por debajo de lo proyectado.

Anteriormente, la dependencia explicó que la reducción en la recaudación de ISR se debió por un menor pago de impuestos por parte de las personas morales que, en su mayoría, son empresas.

Pese a la reducción de la recaudación de ISR, los ingresos tributarios lograron un modesto crecimiento de 0.6% anual, al sumar un total de 3 billones 857,425 millones de pesos.

“Este resultado se explicó por mayores ingresos por los conceptos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) distinto de combustibles, impuestos a las importaciones y el rubro de accesorios, que compensaron parcialmente la menor recaudación por concepto del ISR”, destacó la SHCP.

En el caso del IVA, un impuesto relacionado al consumo, el aumento fue de 11.4% anual, esto ante un mayor dinamismo del consumo interno y el fortalecimiento de la gestión aduanera.

El IEPS, considerando combustibles y otros conceptos como bebidas azucaradas, comida chatarra, cigarrillos, entre otros, tuvo un crecimiento de apenas 0.3% anual, mientras que el de a combustibles disminuyó 5% ante los estímulos fiscales que se les ha dado a las gasolinas.

Mayores ingresos petroleros

En el caso de los ingresos que se obtienen por el petróleo, la SHCP informó que estos sumaron 690,403 millones de pesos, un aumento de 10.5% en comparación con hace un año.

El aumento, destacó Hacienda, estuvo por encima del promedio del último decenio, que era de 0.6 por ciento.

“En su interior destacó el incremento de 13.6% de los ingresos propios de Pemex, asociado con mayores ventas y el alza de los precios internacionales del petróleo.

Entre enero y agosto, el precio del petróleo fue de 75.2 dólares por barril, mayor a los 56.1 dólares que se tenían contemplados para el periodo.

De esta manera, y considerando también los ingresos obtenidos por organismos como el IMSS, ISSSTE, CFE y otros no tributarios, los ingresos públicos sumaron 5 billones 661,086 millones de pesos, esto es un aumento de 1.3% en comparación anual.

“Los ingresos propios del IMSS y del ISSSTE crecieron 2.3 y 1.3% real anual, respectivamente, ante mayores cuotas a la seguridad social. En contraste, los ingresos propios de la CFE disminuyeron 0.1% real anual por menores ventas”, informó la SHCP.

En el caso de los ingresos no tributarios, entre enero y agosto presentaron una disminución de 8% anual, debido a menores ingresos extraordinarios; sin embargo, se ubicaron 27,000 millones de pesos por arriba de lo proyectado en el periodo.

“(Lo anterior fue) por mayores aprovechamientos (28,000 millones de pesos más) y derechos (3,000 millones), que más que compensaron los menores ingresos por productos (4,000 millones de pesos menos)”, detalló Hacienda.