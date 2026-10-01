Centro STEM Municipal: educación, ciencia y tecnología que abren nuevas oportunidades para las nuevas generaciones

Durante su informe de actividades, la presidenta del DIF Municipal, Karina Olivas, destacó los avances del Centro STEM Municipal San Quintín, un espacio que desde marzo de 2025 acerca la ciencia y la tecnología a niñas, niños y adolescentes de Chihuahua Capital.

Desde su apertura, el Centro ha beneficiado a 150 niñas, niños y adolescentes, quienes encuentran en este espacio una alternativa para aprender de manera práctica, creativa y cercana, mientras desarrollan nuevas habilidades desde edades tempranas.

A través de talleres de Robótica Básica, Robótica Móvil, Robótica Colaborativa, VEX IQ, Python y Programación en Scratch, las y los participantes no solo utilizan herramientas tecnológicas, sino que aprenden a comprenderlas, programarlas y crear con ellas.

Estas actividades también permiten fortalecer habilidades como el pensamiento lógico, la creatividad, el trabajo en equipo y la resolución de problemas, conocimientos que pueden aplicar tanto dentro como fuera del aula.

El Auditorio STEM San Quintín complementa las actividades del Centro con espacios para encuentros, actividades comunitarias y convivencia, ampliando las posibilidades de aprendizaje y participación para las familias de la zona.

Como parte de los siguientes pasos, el Municipio proyecta llevar este modelo al sur de Chihuahua Capital, con un nuevo Centro STEM que permitirá acercar estas herramientas a más niñas, niños y adolescentes.

El proyecto contempla la renovación del Centro Comunitario Madera 65, donde se incorporarán áreas especializadas para la enseñanza de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Con esta nueva sede, el Municipio busca ampliar el acceso a espacios donde las nuevas generaciones puedan experimentar, crear, resolver problemas y descubrir nuevas formas de aprender, acercando la educación STEM a más familias de Chihuahua Capital.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal continúa impulsando espacios educativos que acercan la ciencia y la tecnología a las nuevas generaciones, con herramientas que les permiten desarrollar habilidades y ampliar sus oportunidades de aprendizaje.