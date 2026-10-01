Alerta CEPC por incremento en el caudal del Río Bravo

La Coordinación Estatal de Protección Civil emitió una alerta ante el incremento en el caudal del Río Bravo, derivado de escurrimientos desde Nuevo México.

El aumento en el nivel del agua comenzó a partir de las 10:00 PM, alcanzando su punto máximo cerca de las 12:00 AM a la altura de la vialidad Norzagaray.

Por tu seguridad:

• Evita acercarte al cauce o ribera del río.

• No cruces zonas con corrientes de agua.

• Mantente informado por canales oficiales.

📞 En caso de emergencia, llama de inmediato al 9-1-1.