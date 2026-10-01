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Casa Hogar de Asistencia: protección que construye nuevos comienzos

Durante su informe de actividades, la presidenta del DIF Municipal, Karina Olivas, destacó la construcción de la nueva Casa Hogar de Asistencia, un espacio de resguardo y protección para niñas, niños y adolescentes que requieren atención integral.

El proyecto contempla una inversión de más de 32 millones de pesos y tendrá capacidad para atender a 150 niñas y niños, quienes podrán contar con un entorno seguro, digno y adecuado para su cuidado y desarrollo.

La nueva Casa Hogar brindará atención a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad o que hayan sido víctimas de violencia, mediante servicios de cuidado, acompañamiento emocional, atención integral y acciones orientadas a la restitución de sus derechos.

Este proyecto nació con recursos provenientes de las sanciones impuestas por apología del delito, convirtiendo las consecuencias de estas conductas en infraestructura para proteger a niñas, niños y adolescentes.

De esta manera, los recursos derivados de estas sanciones se convierten en acciones concretas para garantizar espacios seguros y ofrecer alternativas de atención a quienes requieren protección institucional.

La Casa Hogar de Asistencia representa una inversión en dignidad, cuidado y nuevas oportunidades para niñas, niños y adolescentes que han enfrentado situaciones de violencia o vulnerabilidad.

La protección también comienza antes de que exista una emergencia. Por ello, el DIF Municipal fortaleció las acciones de prevención y atención temprana, con el objetivo de identificar riesgos, acompañar a las familias y acercar alternativas que permitan garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Con este proyecto, el DIF Municipal fortalece la protección integral de niñas, niños y adolescentes y refrenda su compromiso de intervenir, prevenir y defender sus derechos, construyendo espacios seguros para quienes más lo necesitan.

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