+VIDA, Reto Útil y Abrigos que Abrazan: tres acciones que suman apoyo, oportunidades y acompañamiento para las familias

Durante su informe de actividades, la presidenta del DIF Municipal, Karina Olivas, destacó los resultados de +VIDA, Reto Útil y Abrigos que Abrazan, tres programas que acercan acompañamiento, herramientas y apoyos concretos a familias de Chihuahua.

+VIDA acompaña a mujeres embarazadas y en etapa de lactancia que atraviesan condiciones de vulnerabilidad, a través de una atención integral que incluye orientación en salud materna, crianza y nutrición, apoyo psicológico y asesoría jurídica.

El programa también contempla ejercicios especializados, espacios de relajación y meditación, además de seguimiento con especialistas para acompañar a las participantes durante esta etapa.

Actualmente, +VIDA se desarrolla en los CEDEFAM de Vistas Cerro Grande, Vallarta, El Porvenir y Punta Oriente, donde se han atendido a más de 100 madres.

En tanto, Reto Útil suma la participación de ciudadanía, empresas, cámaras y organizaciones para reunir útiles escolares y hacerlos llegar a niñas, niños y adolescentes que los necesitan.

Durante 2026, la campaña alcanzó y superó la meta de mil 500 kits escolares, cada uno con un valor aproximado de 3 mil pesos por familia. Los paquetes se destinan principalmente a estudiantes de preescolar y primaria de la zona rural y de sectores con mayores necesidades.

Desde el inicio de la administración, el DIF Municipal ha entregado útiles escolares a más de 5 mil niñas, niños y adolescentes, gracias a la suma de esfuerzos entre sociedad y gobierno.

A esta labor se suma Abrigos que Abrazan, campaña que reúne chamarras nuevas para niñas, niños y adolescentes de colonias prioritarias y comunidades rurales, especialmente durante la temporada de frío.

En la temporada invernal 2025, se entregaron chamarras a más de 7,500 niñas, niños y adolescentes. Desde su creación en 2021, la campaña ha superado las 38,600 prendas entregadas.

Cada chamarra representa una ayuda concreta para una familia y una forma de acompañar a niñas y niños durante los meses de bajas temperaturas.

La presidenta Karina Olivas resaltó que detrás de cada cifra hay familias, madres, niñas, niños y adolescentes que reciben un apoyo que puede hacer la diferencia en un momento importante.

Con estas acciones, el DIF Municipal continúa sumando esfuerzos para acompañar a las familias de Chihuahua, acercar apoyos a quienes más los necesitan y generar oportunidades para niñas, niños, adolescentes y madres de familia.