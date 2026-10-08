Inicia en Chihuahua el Segundo Foro Nacional para el Fortalecimiento del Control Interno en Instituciones Electorales

Con un llamado a fortalecer los mecanismos preventivos y el ejercicio transparente de los recursos públicos, dio inicio en Casa Chihuahua el Segundo Foro Nacional para el Fortalecimiento del Control Interno en Instituciones Electorales, organizado por el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE), a través de su Órgano Interno de Control.

Durante la inauguración, la consejera presidenta del IEE Chihuahua, Yanko Durán Prieto, destacó el valor del control interno como una herramienta estratégica para la actuación institucional, capaz de proteger la legalidad de los procesos, prevenir riesgos y optimizar los recursos públicos.

Señaló que estos sistemas permiten cuidar que cada peso invertido contribuya a una democracia más fuerte y participativa, por lo que deben asumirse como un apoyo para el cumplimiento de las responsabilidades de las autoridades electorales.

Por su parte, Carmen Lorena Torres Orozco, titular del Órgano Interno de Control del IEE Chihuahua, sostuvo que la instalación del Sistema de Control Interno Institucional en el organismo constituye un referente de los resultados que pueden alcanzarse mediante la voluntad institucional y la disciplina fiscalizadora.

Explicó que este sistema es una herramienta de mejora continua que fortalece la rendición de cuentas y el seguimiento al uso y la salvaguarda de los recursos públicos. Asimismo, contribuye a la eficiencia de las operaciones, la confiabilidad y oportunidad de la información y el cumplimiento del marco normativo y administrativo.

Torres Orozco destacó que el control interno permite prevenir actos de corrupción y alcanzar las metas institucionales, y vinculó la confianza ciudadana en los procesos electorales con la existencia de instituciones sólidas, íntegras y transparentes. En ese sentido, invitó a aprovechar el foro para intercambiar buenas prácticas y enriquecer la visión nacional con las experiencias de cada estado.

Como parte de la jornada inaugural, la consejera electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Astrid Humphrey Jordan, impartió una conferencia magistral mediante conexión virtual, en la que resaltó el carácter preventivo del control interno.

Explicó que su objetivo principal es construir barreras institucionales frente a la ineficiencia, la corrupción, la opacidad y los errores de planeación, mediante controles que permitan anticipar riesgos y mejorar la gestión.

Humphrey Jordan llamó a mantener la colaboración entre las autoridades electorales y sus órganos internos de control para fortalecer la fiscalización, transparentar el ejercicio de los recursos y contar con procesos de adquisición sólidos, sustentados en licitaciones públicas.

Destacó que este trabajo conjunto permite ofrecer cuentas claras a la ciudadanía y asegurar el adecuado desarrollo de las actividades sustantivas en materia electoral.

El foro continuará el 8 y 9 de octubre en el Salón 25 de Marzo de Palacio de Gobierno, con conferencias, un conversatorio y mesas de trabajo para compartir experiencias y construir rutas de implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional en los organismos públicos electorales.

El programa contempla también la firma de un convenio de colaboración institucional e intercambio tecnológico entre los órganos internos de control del INE y del IEE Chihuahua, así como la definición de acciones prioritarias, responsables, plazos y acuerdos para avanzar en el fortalecimiento de estos sistemas.

Con este encuentro, el IEE Chihuahua impulsa la colaboración entre instituciones electorales para mejorar sus procesos internos, cuidar los recursos públicos y fortalecer la rendición de cuentas ante la ciudadanía.