Impulsan SEyD y CIMAV vocaciones científicas en la niñez

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), en coordinación con el Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV) llevó a cabo una Feria de Ciencias, que estuvo orientada al desarrollo del talento de estudiantes del nivel Básico con aptitudes sobresalientes.

La actividad se desarrolló en el Museo Semilla con apoyo del personal del DIF Estatal, con el objetivo de incentivar la curiosidad, el pensamiento crítico y el interés por la investigación en las nuevas generaciones.

El encuentro forma parte del Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE), en el cual se ofreció al alumnado un espacio de interacción con investigadores de vanguardia y laboratorios especializados.

A través de este acercamiento, ambas instituciones apuestan a desafiar el potencial cognitivo de las y los estudiantes, al promover la aplicación práctica del método científico en la resolución de problemas cotidianos y la comprensión del entorno.

Las niñas, niños y adolescentes participantes mostraron sus competencias en áreas como la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés).

La experiencia en entornos reales de investigación con especialistas del CIMAV permitió despertar vocaciones científicas tempranas, así como orientar sus aspiraciones académicas hacia carreras enfocadas en la innovación.

El evento contó con la asistencia de 436 estudiantes, que son atendidos en 45 Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) de la ciudad de Chihuahua.

Las actividades se distribuyeron a lo largo de tres jornadas: la primera dirigida a estudiantes de tercero y cuarto grado de primaria; la segunda para quinto y sexto grados y la última para el alumnado de secundaria.