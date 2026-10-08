PAN acusa al IEE de excederse en sus facultades por imposición de género en 23 municipios; advierte acciones legales

El PAN Chihuahua, encabezado por su presidenta estatal, Daniela Álvarez, rechaza la propuesta del Instituto Estatal Electoral de reservar 23 municipios exclusivamente para un género, al considerar que excede sus atribuciones e invade facultades del Congreso y la autodeterminación de los partidos políticos.

La postura de Acción Nacional es clara: la paridad debe garantizarse con apego a la ley. Chihuahua ya cuenta con disposiciones de paridad vertical, horizontal y transversal, así como bloques de competitividad que permiten la participación de las mujeres en condiciones reales de competencia. El IEE tiene la responsabilidad de organizar las elecciones, no de legislar ni imponer reglas fuera del marco jurídico.

El partido exige que la presidenta del instituto explique ante el Congreso el fundamento legal, técnico y constitucional de esta propuesta. La autoridad electoral debe garantizar certeza e imparcialidad y respetar los derechos políticos, incluidos los de quienes pueden buscar la reelección.

El PAN Chihuahua defenderá por las vías legales correspondientes las atribuciones del Congreso y de los partidos. Ninguna autoridad puede utilizar la defensa de la paridad para adjudicarse facultades que no le corresponden.