IEE juega a la dictadura: Arturo Medina por propuesta de imponer género en candidaturas de 23 municipios

El diputado Arturo Medina, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, manifestó su rechazo a la propuesta de lineamientos del Instituto Estatal Electoral (IEE) que pretende imponer el género de las candidaturas en determinados municipios de Chihuahua, al considerar que representa una intromisión en la organización interna de los partidos políticos y una vulneración a los derechos políticos de la ciudadanía.

“El IEE está jugando a la dictadura. No podemos permitir que una institución creada para garantizar la democracia pretenda colocarse por encima de la ley, de los partidos políticos y de los derechos de las y los ciudadanos”, expresó el legislador.

Medina señaló que el Instituto Electoral debe garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales, no sustituir las facultades del Poder Legislativo ni intervenir arbitrariamente en las decisiones que corresponden a las fuerzas políticas y a sus militantes.

Explicó que la propuesta de imponer candidaturas encabezadas exclusivamente por mujeres en 23 municipios del estado, sin respetar los mecanismos de organización y selección interna de los partidos, representa, a su juicio, una extralimitación de facultades que debe ser revisada y corregida.

“El árbitro no puede convertirse en jugador. Los partidos políticos tienen reglas, procedimientos y derechos reconocidos por la Constitución. El Instituto no puede simplemente desconocerlos y decidir desde un escritorio quién puede competir y quién no”, sostuvo.

El legislador precisó que su postura no representa un rechazo a la participación política de las mujeres ni a las acciones afirmativas, sino a la pretensión de establecer disposiciones que, desde su perspectiva, rebasan las atribuciones de la autoridad electoral.

“Las mujeres de Chihuahua tienen toda la capacidad, el liderazgo y el derecho de participar y encabezar los espacios de representación popular. Lo que no podemos aceptar es que, bajo el argumento de garantizar derechos, se terminen vulnerando otros. La democracia no se fortalece imponiendo decisiones, sino garantizando libertades y respetando la ley”, afirmó.

Asimismo, advirtió que estas medidas podrían afectar los derechos políticos de ciudadanas y ciudadanos que legítimamente aspiran a participar en los procesos internos de sus partidos, al establecer restricciones que deben contar con pleno sustento jurídico.

En ese sentido, Medina consideró necesario que Yanko Durán Prieto, presidenta del Instituto Estatal Electoral, sea llamada a rendir cuentas y explicar los fundamentos legales de una propuesta que ha generado cuestionamientos sobre los límites de actuación del organismo.

“Yanko Durán tendrá que rendir cuentas. La institución que sostiene la democracia en Chihuahua no puede incurrir en prácticas autoritarias. Quienes tienen la responsabilidad de proteger nuestros derechos políticos deben ser los primeros en respetarlos”, enfatizó.

Medina cuestionó también si detrás de esta propuesta existe alguna intención de favorecer políticamente a Morena rumbo al proceso electoral de 2027, y acusó que el Instituto no ha actuado con transparencia en el asunto.

“¿A quién beneficia esta decisión? ¿Existe alguna intención de favorecer a Morena mediante estos lineamientos? Son preguntas que el Instituto tiene la obligación de responder con argumentos jurídicos y criterios transparentes. La autoridad electoral no puede permitir que sus decisiones generen dudas sobre su imparcialidad”, expresó.

Finalmente, el coordinador parlamentario sostuvo que desde el Congreso del Estado se dará seguimiento a las determinaciones del Instituto y se valorarán los mecanismos institucionales y legales correspondientes si se confirma una invasión de atribuciones.

“Chihuahua necesita un Instituto Electoral independiente, imparcial y respetuoso de la ley, no una autoridad que pretenda decidir por los ciudadanos y los partidos. La democracia no admite imposiciones, mucho menos de quienes tienen la obligación de defenderla”, concluyó.