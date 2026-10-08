Obtiene FEM en septiembre cuatro sentencias condenatorias por delitos sexuales cometidos la ciudad de Chihuahua

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, obtuvo en el mes de septiembre, cuatro sentencias condenatorias por delitos sexuales cometidos en la ciudad de Chihuahua.

En los juicios orales, la representación social desahogó las pruebas periciales y testimoniales para demostrar la responsabilidad penal de los acusados por delitos sexuales cometidos en perjuicio de menores de edad.

Los sentenciados por el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Morelos son:

• Ubaldo Rigoberto D.M., sentenciado a 16 años y 8 meses en prisión, por el delito de violación con penalidad agravada, que cometió en los años 2019 y 2020, en un domicilio de la colonia Emiliano Zapata.

• Jorge Alfredo C.C., sentenciado a 15 años en prisión, por el delito de abuso sexual agravado, que cometió a dos víctimas, entre marzo y octubre del 2022, junio y octubre de 2023, en la colonia Felipe Ángeles.

• Edmundo G.M., sentenciado a 12 años de prisión, por el delito de abuso sexual con penalidad agravada, que cometió en perjuicio de una víctima, en mayo, junio y octubre de 2022, en un domicilio de la colonia Melchor Ocampo.

• Roberto C. I., sentenciado a 16 años y 8 meses de prisión por los delitos de abuso sexual y violación, ambos con penalidad agravada, que cometió en octubre del 2018, en una vivienda de la colonia Plan de Ayala.

Los sentenciados también fueron condenados a pagar la reparación integral del daño a las víctimas.