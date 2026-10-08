Inician proceso de baja contra bombero que dejó de presentarse a trabajar

El jefe de las Fuerzas Municipales, Julio Salas, informó que un elemento del Heroico Cuerpo de Bomberos se encuentra en proceso de baja, luego de acumular diversas faltas y dejar de presentarse a laborar sin que hasta el momento se conozcan los motivos de su ausencia.

Explicó que el caso comenzó a detectarse cuando el área administrativa registró las inasistencias del elemento, situación que inicialmente generó extrañeza entre sus compañeros y superiores, por lo que se buscó establecer comunicación con su familia para conocer las razones por las que había dejado de acudir a trabajar.

Salas señaló que al contactar a la esposa del bombero, esta únicamente informó que se encontraba viajando a El Paso y regresando posteriormente a la ciudad, sin proporcionar mayores detalles sobre la situación del elemento. Agregó que la familia solicitó que se le otorgaran algunos días adicionales para evitar que se concretara su baja.

Sin embargo, el jefe policiaco precisó que no es posible extender indefinidamente el periodo de inasistencias, por lo que, al acumularse las faltas correspondientes, se activó el procedimiento administrativo para la separación del cargo. “Ya está en el proceso automático de baja”, puntualizó.

Hasta el momento, el comisario dijo no contar con mayor información sobre las circunstancias que llevaron al bombero a dejar de presentarse a sus labores.