Si la candidata en Juárez es mi querida Daniela Álvarez, no va a andar fingiendo el acento: Alfredo Chávez a Andrea

Luego de que la coordinadora municipal de la 4T en Juárez, Andrea Chávez, afirmar que los juarenses no quieren al PAN, el coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, destacó que la senadora con licencia habla desde el exceso de confianza y que además finge el acento chihuahuense.

Es por ello que recalcó que si la actual dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, es la candidata de su partido a la alcaldía de Ciudad Juárez, al menos ella no fingirá el acento.

“Anda muy sensibles en la 4T. La senadora no sabe que el PAN gobernó Juárez 20 años. Que le siga con esa confianza. Los juarenses saben quién finge el acento y quién no. Y con todo respeto a la senadora Chavez, si la candidata es mi querida Daniela Álvarez no va a andar fingiendo el acento, ella sí es juarense de a deveras”, enfatizó Chávez Madrid.