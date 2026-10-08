Rinde la UACH homenaje al periodista Jesús Manuel González Raizola por su trayectoria

La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Filosofía y Letras, rindió homenaje a don Jesús Manuel González Raizola, reconocido periodista chihuahuense, por su amplia trayectoria y sus aportaciones al periodismo, en una ceremonia que reunió a autoridades universitarias, representantes de la vida pública y miembros de la comunidad periodística.

En su intervención, el rector de la UACH, Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos expresó, a nombre de la comunidad universitaria, el orgullo de compartir este reconocimiento a González Raizola, cuya trayectoria representa un vínculo directo con la historia de Chihuahua y con los principios de responsabilidad y compromiso social que acompañan al ejercicio periodístico.

El rector calificó el homenaje como un acto de empatía y justicia hacia una figura que ha dedicado su vida a narrar los acontecimientos de su tiempo. También agradeció la donación de su archivo, material de gran valor para la formación de futuros profesionales de la Facultad de Filosofía y Letras, que permanecerá como parte del legado académico de la UACH.

Durante el acto, el exgobernador de Chihuahua, Patricio Martínez García, destacó la vigencia de González Raizola como decano del periodismo, quien conserva la capacidad de observar, narrar y documentar los acontecimientos de la vida cotidiana. Lo describió como un maestro y doctor en la universidad de la vida, cuya experiencia constituye un referente para las nuevas generaciones de comunicadores.

Por su parte, el director de la Facultad de Filosofía y Letras, el Dr. Javier Contreras Orozco, señaló que el periodismo no pertenece únicamente al pasado, sino que permanece vigente mientras exista el interés humano por comprender la realidad y encontrar las causas de los acontecimientos. Subrayó el valor de la cultura lectora y escritora, así como de la experiencia y la memoria, como elementos fundamentales para el ejercicio de este oficio.

Contreras Orozco expresó que la Facultad se honra en reconocer a quien ha dedicado su vida a la aventura de informar y ha sido testigo de distintas generaciones de la vida política de Chihuahua. Asimismo, destacó que este homenaje representa una oportunidad para mantener viva la esencia del periodismo y reafirmar su contribución a la comprensión y solución de los problemas sociales.

Como parte de la ceremonia, Leo Zavala Ramírez y José Luis Muñoz participaron en una charla con el homenajeado, durante la cual compartieron anécdotas y recuerdos de su trayectoria. Entre las historias destacó la ocasión en que González Raizola recibió el Premio Nacional de Periodismo en la década de 1970, cuando se desempeñaba como reportero en Chihuahua, reconocimiento que le fue entregado por el entonces presidente de México.

El encuentro permitió recuperar pasajes de la historia del periodismo chihuahuense y reconocer la labor de quienes, a través de la palabra y la memoria, han documentado la transformación de la sociedad.

Al dirigirse a los asistentes, don Jesús Manuel González Raizola compartió su deseo de seguir viviendo intensamente y mantener siempre presente a Chihuahua, reafirmando el vínculo que ha marcado su vida y su trabajo periodístico.

La jornada concluyó con la entrega de una placa conmemorativa por parte del Mtro. Leoncio Acuña, coordinador de las licenciaturas y maestrías en Periodismo, como muestra de reconocimiento a una trayectoria que forma parte de la historia informativa del estado.