Detiene AEI a femenina en posesión de un envoltorio con cristal en la colonia Sierra Vista

Elementos la Agencia Estatal de Investigación adscritos al Centro de Operaciones Estratégicas (COE), de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron en flagrancia a quien se identificó como Anahí S. V., por delitos contra la salud.

La detención se registró en el cruce de las calles Hacienda de Ivarvol y Hacienda de Muñoz, de la colonia Sierra Vista, en Ciudad Juárez, en donde los policías ministeriales le aseguraron un envoltorio de plástico que contenía la sustancia con las características del cristal, con un peso de 32 gramos.

La femenina de 32 años de edad y la droga, quedaron a disposición del Ministerio Público de la Unidad de Combate al Narcomenudeo, autoridad que se encargará de continuar con las investigaciones.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).