Favorable Ley de Economía Digital para el comercio, indispensable actualización: Lazzarotto

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Alejandro Lazzarotto Rodríguez dio a conocer que, ante la aprobación de la Ley de economía Digital, se dará paso a una era de actualización para los comercios, mismas que se tiene que cumplir.

“Ha sido algo, que hemos estado pelotiando nosotros como cámara estamos de acuerdo porque es parte de la modernidad y hay comercios que se manejan con el efectivo muy abierto y esto genera robos y aun no podemos cuantificar, creo que es una buena iniciativa para dar paso a la modernidad y evitar que se aplique la corrupción en ambos procesos”, comentó.

Asegura que esta nueva ley dará paso a evitar el delito de corrupción o lavado de dinero en algunos sectores comerciales.

Cabe destacar que se tendrá que trabajar con los adultos mayores para que cuenten con una cuenta bancaria o el como se debe de operar en comercios.