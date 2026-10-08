“Ya estamos aquí. Juárez no tiene dueños, Juárez es de los juarenses”: Marco Bonilla

El alcalde con licencia de Chihuahua capital y coordinador político estatal del PAN, Marco Bonilla, arribó este día a Ciudad Juárez, en donde este sábado tomará protesta como defensor de la Patria, la Familia y la Libertad.

“¡Ya estamos aquí! ¡Ya llegamos a Ciudad Juárez! Juárez no tiene dueños, Juárez es de los juarenses, gente libre, valiente y la más trabajadora de todo el país”, señaló Bonilla Mendoza en redes sociales, en donde aparece en compañía de Enrique de la Madrid y de la dirigente estatal de Acción Nacional, Daniela Álvarez.

Asimismo, agregó que “¡Juárez merece respeto y mucha atención, no divisiones! ¡Juárez es Chihuahua y Chihuahua es de tod@s!”

Será este sábado 10 a las 17 horas cuando Marco Bonilla tome protesta como defensor, lo que significa que será el candidato del PAN a la gubernatura de Chihuahua.