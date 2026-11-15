Ingreso de frente frío número 6 dejará lluvias y fuertes vientos en Chihuahua

El frente núm. 5 sobre la península de Yucatán y el suroeste del golfo de México, ocasionará chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noreste, oriente y sureste del territorio nacional, incluyendo la mencionada península. Por su parte, la masa de aire frío asociada modificará sus características térmicas, favoreciendo un ascenso gradual de las temperaturas.

A su vez, el frente frío núm. 6 ingresará al noroeste de México, ocasionando chubascos en Baja California, Sonora y Chihuahua, así como lluvias aisladas en Baja California Sur; además de vientos con rachas de hasta 60 km/h en dichos estados.

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Golfo de California, Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y Zacatecas.

