Liberan a Gabito Ballesteros tras ser detenido en Querétaro

El cantante de corridos tumbados Gabito Ballesteros fue liberado la noche de este sábado 14 de noviembre, luego de permanecer detenido en las instalaciones de la delegación en Querétaro de la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con los reportes, el intérprete abandonó la sede ministerial en punto de las 21:10 h. Para evitar ser captado por los medios de comunicación o curiosos que aguardaban en el acceso principal, el artista salió por la parte posterior del inmueble a bordo de una camioneta tipo van.

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación tras la detención por porte de armas del cantante de corridos tumbados Gabito Ballesteros en Querétaro, después de que fuera suspendido su concierto por interpretar canciones consideradas apología del delito.

La FGR informó en un comunicado que investiga al cantante y otras cuatro personas por los posibles delitos de portación de arma de fuego, desobediencia y resistencia de particulares.

Según la Fiscalía, los agentes que lo detuvieron esta madrugada observaron un arma dentro de la camioneta en la que viajaban los cinco involucrados en el Centro Expositor de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro, donde fue su concierto.

Posteriormente aseguraron una pistola, dos cargadores y 34 cartuchos, sin precisar quién portaba el arma.

La FGR señaló que realiza diligencias para esclarecer los hechos, verificar la existencia de un permiso de portación y determinar la situación jurídica de los detenidos.

El Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana documentó que Ballesteros fue arrestado este mismo sábado a las 04:00 h local.

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