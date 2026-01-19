Ingresará esta noche un nuevo frente frío que mantendrá las bajas temperaturas en territorio estatal

El frente frío núm. 29 se desplazará sobre el oriente de la península de Yucatán. Simultáneamente, su masa de aire polar cubrirá el golfo de México, ocasionando viento de componente norte con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas) y rachas de 30 a 50 km/h en costas de Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; además de ambiente frío a muy frío, con heladas matutinas y bancos de niebla en zonas de la Mesa del Norte y Mesa Central.

Asimismo, se prevé que en el transcurso de la tarde-noche el frente frío núm. 29 dejará de afectar al país.

⚠️🚩 El #FrenteFrío núm.29 se extiende sobre el sureste del país y la #PenínsulaDeYucatán, ocasionando #EventoDeNorte muy fuerte a intenso en el #GolfoDeMéxico, istmo y golfo de Tehuantepec. 🤓 Más información en: https://t.co/CKEnUOqJgu pic.twitter.com/XXmnLgiXLd — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 19, 2026

Cielo medio nublado a nublado, con probabilidad de lluvias y chubascos en Chihuahua, Durango y Zacatecas. Sin lluvia en el resto de la región.

Por la mañana, ambiente frío a muy frío en la región, y ambiente gélido con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente fresco a templado. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León.