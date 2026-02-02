Informa Protección Civil Municipal descenso gradual de temperatura y presencia de nubosidad para esta semana

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 2 de febrero de 2026.- La Coordinación Municipal de Protección Civil informa que, durante la semana del lunes 2 al viernes 6 de febrero, se prevé un comportamiento climático con descenso gradual de temperaturas, mayor presencia de nubosidad a mitad de semana y condiciones mayormente estables en la capital del estado.

Para el lunes 2, se espera una temperatura máxima de 24°C y mínima de 8°C, con cielo parcialmente nublado, vientos de 5 a 15 kilómetros por hora con rachas de hasta 35 kilómetros por hora y el martes 3, las condiciones se mantendrán similares, con una máxima de 22°C y mínima de 7°C, cielo mayormente nublado y ambiente estable.

El miércoles 4, se anticipa un ligero descenso en la temperatura máxima a 19°C, con mínima de 7°C, cielo mayormente nublado y aumento en la intensidad del viento, con velocidades de 15 a 25 kilómetros por hora y rachas de hasta 45 kilómetros por hora, mientras que este jueves 5, se pronostica una máxima de 18°C y mínima de 4°C, con cielo nublado, vientos moderados y una baja probabilidad de lluvia del 3 por ciento.

Finalmente, el viernes 6 se prevé una recuperación gradual de la temperatura, con una máxima de 23°C y mínima de 4°C, cielo mayormente soleado.

La Coordinación Municipal de Protección Civil recomienda a la ciudadanía abrigarse adecuadamente durante las mañanas y noches, extremar precauciones ante el descenso de temperatura a mitad de semana y mantenerse atenta a los avisos oficiales ante cualquier actualización del pronóstico.