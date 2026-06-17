Industria de la transformación pierde 100,000 empleos formales en un año

Con corte a abril pasado, la nómina de empleos formales del subsector de la transformación se achicó en poco más de 100,000 empleos, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro social (IMSS).

Al 30 de abril pasado, había registrados ante el instituto cinco millones 928,122 trabajadores en la rama, cifra que es inferior en 101,936 respecto de la plantilla de seis millones 30,058 personas trabajadoras computada en el mismo corte del 2025.

En ese corte solo los sectores de la transformación y el agropecuario –en donde se perdieron 25,858 plazas– registraron despidos, entre las diferentes ramas de actividad que conforman la clasificación del IMSS.

En su conjunto, el número de trabajadores asegurados en México fue de 22 millones 748,603, cifra superior en 330,935 respecto del número registrado un año antes, aunque lejana a los casi 1.5 millones de personas que se suman cada año a la población en edad de trabajar en México.

En los últimos meses –y en algunos casos, en los últimos años– se han intensificado los desafíos en materia de empleo para varios sectores manufactureros.

Un caso es el de la fabricación de vehículos pesados, en donde, según información de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) se perdió un quinto de la nómina en el 2025 ante la reducción de la demanda de unidades tanto en el mercado nacional, como en el estadounidense.

También resalta el caso de las industrias de la cadena hilo-textil-confección, que de acuerdo con el gobierno mexicano acumulan una pérdida de más de 180,000 empleos debido, en gran medida, a la competencia de las importaciones asiáticas.

“En resumen, el actual panorama económico de México refleja un entorno de estancamiento: la inversión privada no repunta, el empleo formal es insuficiente y las expectativas de crecimiento se ajustan a la baja”, dijo en un análisis CIAL dun & bradstreet.

Los datos reportados del IMSS coinciden con los comparativos interanuales de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), levantada por el Inegi, en donde se reportó este martes una caída de 2.4%, con lo que se hilaron 38 meses de caídas.

Cabe recordar que durante el primer trimestre del 2026 la economía mexicana reportó una debilidad persistente en la inversión fija bruta, que es uno de los principales impulsos de las contrataciones.

El descenso se observó tanto en el comparativo anual como el margen. Respecto al primero, se observó un descenso anual acumulado de 3.3%, con lo que se hilaron dos arranques de año en rojo, luego del desplome de 5.4% del indicador en el primer trimestre del 2025..

En cuanto al segundo, el nivel medio de inversión del primer trimestre estuvo 1.3% por ciento por debajo del observado en el último trimestre de 2025.

Remuneraciones medias sostienen alza

De acuerdo con la EMIM, la caída en el empleo de la manufactura no se ha traducido en una contracción de las remuneraciones medias reales, que en abril tuvieron un alza de 3.3 por ciento.

Durante el cuarto mes del año, el salario medio de cotización del IMSS –en el promedio de todos los sectores– fue de 664.6 pesos diarios, monto que es 6.9% mayor en términos nominales al del mismo período del 2025, mientras que fue 2.3% superior en términos reales.