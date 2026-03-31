Incrementan reservaciones hoteleras en la Sierra Tarahumara; garantía de turismo

Cristina Muñoz presidenta del Clúster Turístico dio a conocer que Chihuahua cuenta con atracciones turísticas en la sierra por lo cual se ha dado un incremento en reservaciones en hoteles en la Sierra Tarahumara.

“Es garantía la semana santa, las familias buscan salir, buscan sobre todo en campo, generalmente turismo nacional busca las playas y zonas arqueológicas pero Chihuahua no se queda atrás, estamos con tradiciones de la sierra tarahumara que son atractivas y es un viaje cultural”, comentó.

Señaló que se ha dado un incremento en reservaciones en esta semana, por lo cual llaman a las familias a hacer sus reservaciones con tiempo para evitar sorpresas con saturaciones.

Cabe destacar que por la cultura rarámuri se dan eventos en la sierra durante la semana santa, por lo que ha sido pieza fundamental en turismo y derrama económica para los sectores de turismo, servicios y comercio.