Incertidumbre global, pero con crecimiento en manufactura para Chihuahua

El presidente de Index René Espinosa Terrazas dio a conocer que el 2025 fue un gran año y a pesar de la incertidumbre global, se espera que el 2026 sea bueno para la industria manufacturera en inversiones y crecimiento en el primer semestre.

“Por lo menos como el año pasado obviamente va a seguir el tema de incertidumbre, no esperamos tal vez que haya un mayor cambio en el primer semestre lo que si esperamos es que si esto sale favorable en el tema de que las conversaciones sigan en esta conversación como hasta ahorita se pueda despegar más el tema de inversiones y crecimiento”, comentó.

2025 fue bueno con un record de exportaciones por lo cual esperan que el 2026 sea mejor aún con la incertidumbre global que se tiene especialmente con Estados Unidos, pero sería un excelente años.

“Como se ha mantenido ahorita se puede despagar más el tema de inversión, pero ahorita hay mucho ruido globalmente, el 2025 fue un gran año y si lo mantenemos creemos que sería un año muy excelente” concluyó.

Cabe destacar que a finales de febrero o marzo se dará a conocer los resultados el último trimestre del 2025, aun cuando menciona que se dio un gran cierre y con mayor economía.