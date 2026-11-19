México podría permanecer atrapado en un crecimiento económico cercano a 1.5% durante el 2027 si no consigue despejar la incertidumbre comercial, recuperar la inversión privada y atender sus rezagos de infraestructura y certeza jurídica, advirtieron Janneth Quiroz y Alejandro Saldaña, analistas económicos.

Al participar en el Tercer Foro Económico de la Facultad de Economía de la Universidad Panamericana (UP), Quiroz estimó que el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá 2% en el 2026, mientras que para el próximo año las expectativas del mercado se ubican entre 1.8 y 2 por ciento.

El desempeño esperado por Monex para este año y el próximo, es mayor del 0.6% alcanzado en el 2025.

Sin embargo, matizó que alcanzar un mayor dinamismo dependerá de las condiciones que impulsen la demanda agregada, particularmente el consumo y la inversión.

La directora de análisis económico de Monex señaló en el foro titulado “Planeación estratégica para 2027” que uno de los factores determinantes será conocer las reglas que regirán la relación comercial con Estados Unidos y Canadá, así como los términos en que se ratificará el T-MEC.

Explicó que, aunque México cuenta con ventajas comparativas para atraer inversiones por su cercanía con Estados Unidos, todavía existen condiciones pendientes para materializar esa oportunidad.

La falta de claridad sobre las reglas comerciales está llevando a empresarios e inversionistas a postergar decisiones.

Advirtió que prolongar esta incertidumbre podría provocar que algunos proyectos de inversión terminen cancelándose y que otros países aprovechen la oportunidad para adelantarse a México en la atracción de capitales.

Aquí, Alejandro Saldaña, economista en jefe de Grupo Financiero Bx+, consideró que el crecimiento observado durante el tercer trimestre podría perder fuerza hacia el cierre del año y puso en duda que el impulso reciente sea suficiente para sostener una recuperación durante el 2027.

Expuso que la inversión fija bruta muestra señales de recuperación, pero parte de una base de comparación muy baja, luego de haber caído 7% el año pasado. Además, señaló que el avance está apoyado principalmente en la obra pública, mientras que la inversión privada continúa mostrando poco dinamismo.

Exportaciones, motor de la demanda

El economista destacó que las exportaciones son actualmente uno de los principales motores de la demanda, impulsadas por el auge de inversión en Inteligencia Artificial en Estados Unidos y la mayor demanda de equipo electrónico y de cómputo.

Sin embargo, advirtió que este crecimiento tiene un efecto limitado sobre el valor agregado nacional, debido al elevado contenido importado de estos productos (en algunos casos de 90 por ciento).

Saldaña identificó en la infraestructura una oportunidad para mejorar las perspectivas económicas. No obstante, advirtió que la falta de certeza jurídica puede dificultar la participación privada, particularmente en proyectos cuya rentabilidad financiera no está claramente definida.

Se logrará déficit de 4.1% del PIB: Meade

Por su parte, José Antonio Meade, ex secretario de Hacienda y hoy presidente de consejo de HSBC, dijo que Hacienda y el Banco de México han generado un entorno de mejor equilibrio macroeconómico que puede incentivar un mejor crecimiento económico.

Anticipó que el gobierno conseguirá alcanzar el objetivo de llevar el déficit a 4.1% del PIB.

Estimó que sí hay espacio para conseguir, por primera vez en cinco años, un superávit primario en 0.1 por ciento.