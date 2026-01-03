Incendio de palmera provoca daños a vehículo y cables en la colonia Centro

La tarde de este sábado se registró un incendio en el cruce de las calles 25 y Aldama, lo que movilizó a elementos de la Policía Municipal, Policía Vial y al Cuerpo de Bomberos.

De acuerdo con los primeros reportes, personas presuntamente en estado de ebriedad habrían prendido fuego en la base de una palmera, la cual se incendió por completo. Las llamas alcanzaron cables de la empresa Telmex, mismos que colapsaron a consecuencia del fuego y cayeron sobre un vehículo que se encontraba estacionado en el lugar.

La unidad afectada es un automóvil Chevrolet Geo Prizm, color blanco, que presentó daños en el vidrio panorámico, cofre, salpicadera (fender), espejo lateral y toldo, tanto por la acción directa del fuego como por los cables incendiados que cayeron sobre la carrocería. Testigos señalaron que los presuntos responsables empujaron el vehículo antes de huir del sitio.

Bomberos lograron sofocar el incendio y evitar que el fuego se propagara a otros inmuebles, mientras que agentes municipales tomaron conocimiento del incidente y elaboraron el reporte correspondiente. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas y se desconoce la identidad de los responsables, quienes se dieron a la fuga.