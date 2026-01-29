Inauguran Consultorio de Enfermería y Nutrición en la FEN-UACH campus Parral

La Universidad Autónoma de Chihuahua llevó a cabo la inauguración del Consultorio de Enfermería y Nutrición de la Facultad de Enfermería y Nutriología, campus Parral, un espacio diseñado para fortalecer la formación práctica del estudiantado y contribuir al cuidado de la salud de la comunidad universitaria y de la población en general.

Durante el acto inaugural, el rector de la UACH, Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos destacó que este nuevo consultorio distingue la calidad educativa de la institución, al permitir que las y los estudiantes tengan un contacto directo con escenarios reales de atención, fundamentales para el desarrollo de competencias profesionales; asimismo, subrayó el compromiso de la Universidad con la salud de Parral, al poner en marcha un espacio que vincula la formación académica con el servicio social.

El objetivo del consultorio es brindar atención oportuna a la comunidad de la Facultad, además de fungir como un espacio de aprendizaje supervisado. “En el área de Enfermería, las y los pasantes tienen la oportunidad de realizar procedimientos que van desde la administración de analgésicos, la toma de glucometrías, la aplicación de inyecciones y medicamentos, así como la atención de primeros auxilios, de acuerdo con su certificación y protocolos establecidos”, informó la directora de la Facultad de Enfermería y Nutriología, la Dra. Mariana Vargas Beltrán.

Este consultorio será atendido por pasantes de los programas de Licenciatura en Enfermería y Licenciatura en Nutrición, quienes contarán con el respaldo de personal especializado para canalizar los casos que requieran una atención más compleja. En el área de Nutrición, se ofrecerá orientación y atención a través de la elaboración de planes y programas alimentarios personalizados, conforme a las necesidades de cada paciente.

Al respecto, la licenciada en Enfermería Angélica Chávez Olivas resaltó la importancia de este espacio como una oportunidad para reforzar las habilidades clínicas del estudiantado, al tiempo que se brinda un servicio con sentido humano y profesional. La puesta en marcha de este consultorio refrenda el compromiso de la UACH con la formación integral de sus estudiantes y con el bienestar de la comunidad de Parral.

El rector aprovechó su visita para realizar un recorrido por las instalaciones de la Unidad Académica, donde constató las condiciones y equipamiento con los que cuentan las y los estudiantes para la realización de sus prácticas y reiterar la importancia de que la enseñanza se complemente con la experiencia directa en contextos reales.