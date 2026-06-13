Inaugura Marco Bonilla el Festival Antojos 2026 en el Paseo Bolívar

Destacó que este evento fortalece la economía local, impulsa el turismo y consolida al Paseo Bolívar como el nuevo corredor cultural de Chihuahua Capital

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 13 de junio de 2026.- El alcalde Marco Bonilla inauguró la cuarta edición del Festival Antojos 2026 en el Paseo Bolívar, donde resaltó que este evento se ha consolidado como uno de los principales escaparates gastronómicos, culturales y turísticos de la ciudad, además de contribuir al fortalecimiento de la economía local y la promoción de Chihuahua Capital a nivel nacional e internacional.

Durante su mensaje, el Alcalde destacó que Chihuahua permite mostrar a visitantes y habitantes una ciudad cada vez más atractiva, dinámica y llena de experiencias.

“Decimos que Chihuahua es inimaginable porque muchas personas que nos visitan nos dicen que no se imaginaban lo bonito que estaba Chihuahua. Justamente eso es lo que estamos tratando de lograr, mostrar lo mejor de nuestra ciudad”, expresó.

Marco Bonilla reconoció el trabajo conjunto entre el Gobierno Municipal, la iniciativa privada y diversos sectores de la sociedad para hacer posible este festival, agradeciendo especialmente a Gloria Ortiz y a Chihuahua Espectacular por impulsar proyectos que fortalecen la identidad y atractividad de la Capital.

Asimismo, destacó la labor de los comerciantes del Centro Histórico, encabezados por su dirigente Lili Aranzola, quienes contribuyen permanentemente a mantener viva la economía local, así como a mejorar la imagen urbana mediante campañas de limpieza, promoción y apoyo a los cuerpos de seguridad.

En materia gastronómica, Bonilla destacó que Chihuahua se ha consolidado como un referente nacional gracias a eventos como Culinaria, festival que por segundo año consecutivo fue incluido dentro de la Agenda México como uno de los mejores eventos del país y el único festival gastronómico considerado dentro de dicha selección.

Por su parte, Gloria Ortiz, representante de Chihuahua Espectacular, señaló que Antojos nació hace cuatro años con el propósito de fortalecer la identidad de Chihuahua Capital a través de experiencias que impulsen el desarrollo económico y promuevan el orgullo de pertenencia.

Indicó que el festival se ha convertido en un evento insignia de la ciudad al reunir gastronomía, cultura, talento local, comercio y convivencia familiar en un mismo espacio.

“Antojos llegó para quedarse, más que un festival gastronómico, es una plataforma para fortalecer nuestra comunidad y mostrar al mundo todo el talento y las riquezas que tiene Chihuahua Capital”, remarcó.

En representación de la gobernadora Maru Campos, el director de Promoción Turística del Gobierno del Estado, Germán Orrantia, destacó la relevancia de este tipo de eventos para posicionar a Chihuahua como un destino atractivo para visitantes nacionales e internacionales.

Subrayó que Antojos forma parte del programa “Chihuahua es para ti, conócelo”, que integra más de 70 eventos de identidad turística en 35 municipios del estado.

Durante el festival, las y los asistentes podrán disfrutar de una amplia oferta gastronómica, cerveza artesanal, vinos chihuahuenses, música en vivo y espectáculos protagonizados por talento local, en un ambiente completamente familiar.