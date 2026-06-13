Estará Destilichadero en cinco colonias del 15 al 19 de junio

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 13 de junio de 2026.- Para evitar acumulaciones de basura de grandes dimensiones en las viviendas, que podría generar plagas o problemas de salud, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, informa el calendario del programa Destilichadero, que se realizará en cinco colonias de la capital del 15 al 19 de junio.

El Destilichadero consiste en retirar basura de grandes dimensiones que el camión recolector no puede trasladar, por lo que se pone a disposición de la población un contenedor en un punto fijo en un horario de 9:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes.

Aunado a ello, se realizan recorridos con perifoneo en los vehículos por los cuadrantes de las colonias que se visiten en la semana para retirar los tiliches, por lo que se pide que dejen estos desechos al pie de banqueta.

Por otra parte, si algún empleado solicita remuneración por la recolección, se invita a reportar al número 072, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde de lunes a viernes.

Lunes 15 de junio

Colonia: Alfredo Chávez

Cuadrante : 22 ce Junio, 2 de Octubre, Río Papigochi y Teófilo Borunda

Contenedor : Centauro del Norte y Acueducto (Estacionamiento parque el Acueducto)

Martes 16 de junio

Colonia: Ramón Reyes

Cuadrante: 5 de Octubre, ave. Silvestre Terrazas, 16 de Sept y ave Lujan.

Contenedor: 30 de Abril y 30 De Abril (Parque Espacio De Paz Ramon Reyes)

Miércoles 17 de junio

Colonia: Zootecnia

Cuadrante: Periférico Foc. R Almada, C. Parasitología, C. 130 y Zootecnia.

Contenedor : Calle 128 y calle 124.

Jueves 18 de junio

Colonia: Romanzza

Cuadrante : Calle Libia, ave. Romanzza y calle Lomas de León

Contenedor : Avenida Romanzza y Cagliari

Viernes 19 de junio

Colonia: Burócrata Estatal

Cuadrante : Ave. Francisco Villa, República de Jamaica, A.F. Carbonel, calle República del Brasil

Contenedor: República Mexicana y calle 10 de Junio