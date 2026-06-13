Fortalece Municipio el cuidado de los parques como puntos de encuentro y recreación

• El Gobierno Municipal trabaja de manera permanente en la conservación y mejora de estos espacios públicos

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 13 de junio de 2026.– Los parques son espacios fundamentales para el desarrollo de una ciudad más humana, saludable y con mejor calidad de vida, por ello el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Mantenimiento Urbano, realiza de manera permanente labores de conservación y mejora en las distintas áreas recreativas de Chihuahua Capital.

Las acciones que se llevan a cabo incluyen limpieza general, mantenimiento de áreas verdes, reparación de mobiliario urbano y atención integral a los espacios recreativos, permitiendo que miles de familias chihuahuenses cuenten con entornos seguros, funcionales y en buenas condiciones para su disfrute diario.

Además de ofrecer áreas para la recreación, los parques representan importantes puntos de encuentro para la convivencia comunitaria. En estos espacios, niñas y niños juegan y desarrollan habilidades sociales; las familias comparten momentos especiales; las personas encuentran lugares adecuados para realizar actividad física; y los adultos mayores disponen de sitios seguros para el descanso y la recreación.

De igual manera, estos espacios públicos contribuyen a la salud física y emocional de la ciudadanía, fortalecen el tejido social y permiten que las personas mantengan un vínculo cercano con la naturaleza sin salir de la ciudad. Cada árbol, sendero, banca y área de juego constituye una oportunidad para fomentar hábitos saludables, crear recuerdos y disfrutar de espacios dignos para todas y todos.

Por ello, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de continuar trabajando en el cuidado y mantenimiento de los parques de Chihuahua Capital, convencido de que invertir en estos espacios es apostar por una mejor convivencia, una mayor integración social y una mejor calidad de vida para las y los chihuahuenses.