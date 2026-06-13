Advierte Protección Civil lluvias y altas temperaturas para este fin de semana

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) dio a conocer que este fin de semana se mantiene el pronóstico de lluvias en diversas regiones de la entidad, además de un aumento en las temperaturas durante las próximas horas.

Para hoy las precipitaciones se prevén de moderadas a puntualmente fuertes en Janos, Casas Grandes, Guadalupe y Calvo, Santa Bárbara y Matamoros.

Se presentarán lluvias de dispersas a moderadas con chubascos en gran parte de las zonas norte, noroeste, oeste, suroeste, centro, sur, sureste y noreste. En Juárez, Ojinaga y áreas aledañas serán moderadas.

Estas condiciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, con rachas de viento que podrían superar los 45 kilómetros por hora (km/h) en el norte y noroeste.

Las temperaturas máximas y mínimas esperadas son de 33/23 grados centígrados (°C) en Chihuahua, 39/25°C en Juárez, 35/22°C en Janos, 37/26°C en Ojinaga, 28/19°C en Parral y 24/10°C en Creel, Bocoyna.

Para el domingo 14 de junio se prevé la continuidad de las precipitaciones y ráfagas, que podrían generar tolvaneras en Ahumada.

Se esperan lluvias de moderadas a puntualmente fuertes en la Sierra Tarahumara y de dispersas a moderadas en el resto de la entidad.

Las temperaturas máximas y mínimas proyectadas para este día son de 34/24°C en Chihuahua, 36/26°C en Juárez, 35/23°C en Janos, 37/27°C en Ojinaga, 28/19°C en Parral y 23/11°C en Creel.