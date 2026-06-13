Detienen a dos hombres por presunto robo de material en construcción

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., 13 de junio de 2026.- La madrugada de este sábado , elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal atendieron un reporte de robo sin violencia en un complejo en construcción ubicado en el cruce del Periférico de la Juventud y avenida Francisco Villa en dónde presuntamente dos hombres sustrajeron varias hojas de madera tipo triplay.

Los agentes iniciaron una persecución y lograron dar alcance a los presunto responsables a escasos metros del sitio, y se les aseguraron seis hojas tipo triplay.

Los detenidos fueron identificados como Felipe de Jesús Q. M., de 41 años de edad, y Brandon S. M., de 30 años, quienes fueron trasladados al Centro de Detención Municipal Zona Norte para su registro correspondiente y posteriormente puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, Zona Centro, autoridad encargada de determinar su situación legal.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente, quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.