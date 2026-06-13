Invita Gobierno Municipal a disfrutar hoy de Antojos 2026; consulta ubicaciones en tiempo real a través de nueva plataforma digital

Las y los asistentes podrán ubicar fácilmente foodtrucks y expositores desde su celular

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., 13 de junio de 2026.- El Gobierno Municipal de Chihuahua invita a las familias chihuahuenses a disfrutar hoy de la nueva edición del Festival Antojos 2026, que iniciará hoy a partir de las 5:00 de la tarde en el corredor del Paseo Bolívar, donde podrán disfrutar de una amplia oferta gastronómica, música y un ambiente familiar.

Como parte de las innovaciones de esta edición, las y los asistentes podrán consultar la plataforma digital https://antojos.iacate.com, donde encontrarán en tiempo real la ubicación de los foodtrucks y expositores participantes, facilitando así su recorrido y permitiéndoles localizar sus antojitos favoritos desde cualquier dispositivo móvil.

Asimismo, se informa que habrá control de entrada y salida en los accesos al festival para garantizar una mejor organización y seguridad de quienes asistan. Por ello, no estará permitido ingresar con bebidas al evento. Sin embargo, las personas podrán llevar su termo reutilizable para mantenerse hidratadas, así como sombrillas para protegerse del sol durante su estancia en el festival.

El Gobierno Municipal exhorta a la ciudadanía a tomar sus precauciones y considerar los cierres viales implementados en la zona centro con motivo del evento. De igual manera, se recuerda que la ruta del Bowí presentará desvíos temporales durante el desarrollo del festival, por lo que se recomienda anticipar tiempos de traslado y consultar las rutas alternas previamente difundidas.

Antojos 2026 está listo para recibir a miles de visitantes en una celebración que reúne lo mejor de la gastronomía local y el talento de Chihuahua. ¡Los esperamos para vivir juntos una experiencia llena de sabor, tradición y convivencia familiar!