Corporaciones rescatan a dos menores senderistas en zona agreste de Coyachi

Elementos de Bomberos de Cuauhtémoc, Protección Civil y Seguridad Pública Municipal localizaron y auxiliaron a dos menores de 13 y 16 años que presentaban fatiga extrema tras realizar senderismo en una zona agreste entre Cuauhtémoc y Cusihuiriachi.

Gracias a un operativo coordinado, apoyado por el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, los rescatistas ubicaron a los adolescentes, les brindaron hidratación y atención médica, confirmando que se encontraban estables y sin lesiones.

Las labores concluyeron de manera satisfactoria, permitiendo que ambos menores fueran trasladados de regreso a Cuauhtémoc, donde fueron entregados sanos y salvos a las autoridades correspondientes.