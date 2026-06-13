Investigación de la UACH recibe Premio al Cuidado del Medio Ambiente del Municipio de Chihuahua

Rubén Alejandro Martínez Flores, estudiante del Doctorado en Philosophia en Recursos Naturales de la Facultad de Zootecnia y Ecología (FZyE) de la Universidad Autónoma de Chihuahua, fue distinguido con el Premio al Cuidado del Medio Ambiente del Municipio de Chihuahua 2026, uno de los galardones que entrega el Gobierno Municipal a personas e iniciativas comprometidas con la conservación de los recursos naturales y el desarrollo sostenible.

La entrega del reconocimiento se realizó en el marco de las actividades conmemorativas por el Día Mundial del Medio Ambiente, donde Martínez Flores fue galardonado en la categoría de Persona Física por su destacada contribución al fortalecimiento del conocimiento científico y a la preservación del patrimonio natural del estado de Chihuahua.

El premio fue otorgado por la obra “Manual de Colecta, Herborización y Gestión de Ejemplares Botánicos”, desarrollada en coautoría con el Dr. José Humberto Vega Mares, asesor de doctorado y curador del Herbario UACH-HER. Esta publicación representa una valiosa aportación para la investigación científica, al establecer lineamientos especializados que fortalecen los procesos de documentación, conservación y manejo de ejemplares botánicos, fundamentales para el estudio y protección de la biodiversidad.

El trabajo es resultado de las actividades académicas y de investigación impulsadas desde el programa doctoral de la FZyE, y constituye una herramienta de consulta para estudiantes, investigadores y especialistas de las ciencias biológicas y ambientales. Además, contribuye al conocimiento y conservación de la flora nativa y endémica de Chihuahua.

Este reconocimiento es muestra de la pertinencia de las investigaciones que se desarrollan en la Universidad Autónoma de Chihuahua, así como del compromiso de su comunidad académica con la generación de conocimiento científico orientado a la atención de los desafíos ambientales actuales y al cuidado del patrimonio natural de la entidad.