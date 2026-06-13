Arturo Medina inicia trabajos para fortalecer a la CNC y defender al campo de Chihuahua

El dirigente estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en Chihuahua y coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, Arturo Medina, anunció el inicio de los trabajos para consolidar lo que calificó como “la CNC más viva y fuerte de los últimos tiempos”, una organización que volverá a ser la voz y la defensa de quienes hacen producir la tierra y sostienen la actividad ganadera en Chihuahua.

Lo anterior, tras una reunión celebrada en las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PRI, encabezada por el presidente estatal del partido, el diputado federal Alejandro Domínguez, y con la participación de integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Nacional Campesina, en la que se trazó la ruta de trabajo para la realización del próximo Congreso Estatal de la CNC.

Arturo Medina señaló que Chihuahua enfrenta una nueva etapa de lucha por la defensa del campo, luego de años de abandono por parte del Gobierno Federal encabezado por Morena, que ha eliminado programas, apoyos y herramientas fundamentales para los productores agrícolas y ganaderos.

“Hoy más que nunca necesitamos una organización fuerte, cercana a la gente y presente en cada región del estado. Vamos a fortalecer a la CNC para que vuelva a ser la casa de los productores, de los campesinos, de los ganaderos y de todas las familias que viven del trabajo en la tierra. Quienes producen los alimentos que llegan a las mesas de Chihuahua y de México merecen ser escuchados y defendidos”, expresó.

El líder cenecista afirmó que la desaparición de programas estratégicos para el campo, la falta de apoyos para enfrentar la sequía, el incremento en los costos de producción y la ausencia de políticas públicas eficaces han colocado a miles de familias rurales en condiciones cada vez más difíciles.

Por ello, explicó, el próximo Congreso Estatal de la CNC marcará el inicio de una nueva etapa de organización territorial, fortalecimiento de estructuras y representación efectiva de los intereses del sector rural en todas las regiones de Chihuahua.

“Vamos a recorrer el estado, a escuchar a nuestras bases, a reorganizar nuestros comités y a construir una CNC fuerte, activa y combativa. No vamos a permitir que continúe el abandono del campo. Vamos a defender a quienes todos los días trabajan para producir los alimentos que sostienen a nuestro país”, sostuvo.

Finalmente, Medina destacó que la CNC seguirá siendo una organización cercana a las comunidades rurales, comprometida con la defensa de sus derechos, con la gestión de soluciones y con la construcción de mejores condiciones para el desarrollo del campo chihuahuense.

“Cuando se abandona al campo, se abandona a México. Por eso vamos a trabajar unidos para que la voz de los productores vuelva a escucharse con fuerza y para que Chihuahua tenga una organización campesina sólida, representativa y capaz de defender a su gente”, concluyó.