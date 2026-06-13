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Hombre resulta herido tras ataque armado en la colonia Los Fresnos

Un hombre de 45 años de edad resultó lesionado por proyectil de arma de fuego la tarde de este sábado en el cruce de las calles Praderas de Ucrania y Praderas de Bitteroot, en la colonia Los Fresnos, al oriente de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima recibió tres impactos de bala en la pierna derecha y uno más en el hombro. Paramédicos de URGE acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica especializada.

En la escena, las autoridades localizaron nueve casquillos percutidos calibre 9 milímetros. Elementos de las distintas corporaciones policiacas desplegaron un fuerte operativo en el sector para tratar de ubicar a los presuntos responsables, mientras personal de la Fiscalía inició las investigaciones correspondientes.

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