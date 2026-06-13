Recomiendan bomberos extremar precauciones con los más pequeños de la casa en vacaciones

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., 13 de junio de 2026.- Con la llegada del periodo vacacional, niñas y niños pasan más tiempo en casa, es por ello que el H. Cuerpo de Bomberos y Rescate, exhorta a las familias a reforzar medidas de prevención contra accidentes relacionados con fuego y calor para proteger su integridad y patrimonio.

Para ello, Bomberos recomienda aplicar la denominada Guía de los 8 Pasos, una serie de acciones sencillas que ayudan a enseñar a los menores cómo prevenir riesgos y actuar ante una emergencia, y pueden aplicarse mediante actividades dinámicas y prácticas en familia, fortaleciendo el aprendizaje y la seguridad de los más pequeños:

Mantenerse alejados de fuentes de calor. No jugar con cerillos ni encendedores. Saber qué hacer si la ropa se incendia. Aprender a reaccionar ante una quemadura. Desplazarse por debajo del humo durante una emergencia. Reconocer una alarma o detector de humo. Elaborar un plan de evacuación familiar. Conocer el uso correcto del 9-1-1.

La corporación destacó que dedicar unos minutos a estas acciones preventivas puede hacer una gran diferencia para proteger a las familias durante la temporada vacacional y recordó que el Gobierno Municipal mantiene disponible la línea de emergencias 9-1-1 y que tanto Bomberos como la Policía Municipal trabajan de manera permanente para servir y proteger a la ciudadanía.