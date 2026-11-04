Alemania, Reino Unido y Rumanía se suman a países afectados por ciberataques a refrigeradores de supermercados

Supermercados europeos registraron fallas en sus sistemas de refrigeración tras una serie de ataques informáticos.

Roma. Alemania, Rumanía y Reino Unido se sumaron a la lista de países europeos golpeados desde el lunes por ciberataques contra los refrigeradores de supermercados que expusieron la vulnerabilidad de la cadena de suministro de alimentos en Europa.

Nadie ha reivindicado por ahora estos ataques, que obligaron a desechar grandes cantidades de productos y que la Unión Europea considera un intento deliberado de perturbar su provisión alimentaria.

Un primer hackeo a mediados de octubre provocó un aumento drástico de temperaturas en refrigeradores y congeladores de cientos de establecimientos franceses.

La lista de países afectados desde el lunes incluye ahora Alemania, Bélgica, Estonia, Finlandia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Rumanía y Suecia.

El Centro Nacional de Ciberseguridad británico (NCSC) mencionó “dos o tres ejemplos en los que se había aprovechado una vulnerabilidad tecnológica en Reino Unido”, sin dar más detalles.

“Estos incidentes muestran, una vez más, cómo los ciberataques pueden perturbar los servicios esenciales y afectar la vida cotidiana de los ciudadanos”, dijo el martes Thomas Regnier, portavoz de la Comisión Europea.

En Italia, el gobierno convocó a los jefes de los servicios de inteligencia y de la Agencia Nacional de Ciberseguridad. “No pensábamos que, como supermercados, fuéramos a ser objetivo de un ciberataque”, declaró al diario Corriere della Sera Giuseppe Spadaro, director del grupo Radenza, que gestiona las tiendas de la marca Coop en Sicilia.

Cuatro de los 300 supermercados del grupo fueron atacados. “Tuvimos que tirar todo. Las estanterías están vacías”, afirmó.

En Suecia, la cadena Coop también sufrió incidentes, aunque sólo en siete de sus 800 tiendas, precisó a la AFP su portavoz, Carlos Cancinos.

Según explicó, los equipos afectados estaban conectados a “antiguas redes 4G”, por lo que habían puesto en marcha un programa para modernizar los sistemas de refrigeración “garantizando que funcionen a través de redes 5G”.

En Bélgica, donde decenas de tiendas registraron fallos en los sistemas de refrigeración, la fiscalía federal abrió una investigación.

Para Roni Kokkola, especialista en seguridad de la información de una agencia gubernamental finlandesa, estas acciones eran previsibles desde el primer incidente en Francia.

“Hoy en día es muy típico que todo tipo de vulnerabilidad se explote de forma cada vez más activa y rápida”, aseguró.