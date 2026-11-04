Futbol profesional en México es investigado por posibles prácticas monopólicas

La CNA inició una investigación de oficio contra empresas del futbol profesional mexicano por posibles prácticas monopólicas.

Ciudad de México. La Comisión Nacional Antimonopolios (CNA) abrió una investigación a las empresas que participan en el futbol profesional mexicano, por posibles prácticas monopólicas, a fin de determinar si existen conductas que afecten la competencia en este mercado.

En el informe correspondiente al tercer trimestre de este año, al que se dio entrada esta tarde en la sesión del Senado de la República, la CNA precisó que el pasado 8 de septiembre del 2026 inició esa “investigación de oficio en el mercado de afiliación, organización y acceso a competiciones de futbol profesional federado en México”.

Se trata del expediente IO001-2026, encaminado a indagar sobre la posible realización de Prácticas Monopólicas Relativas.

El organismo, que sustituyó a la extinta Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), argumentó que preservar la competencia en el fútbol profesional resulta fundamental por su impacto económico y social en el país.”

Impacto económico del futbol

Este sector generó una producción bruta de 18 mil 667 millones de pesos en 2024 y aportó un PIB de 39 mil 136 millones de pesos durante el primer trimestre de 2026”.

La CNA, recabará datos mediante requerimientos de información, citatorios o visitas de verificación, en un período que dura entre 30 y 120 días hábiles,” con posibilidad de ser ampliado hasta en tres ocasiones por periodos de hasta 120, cuando existan causas debidamente justificadas.”.

La Comisión resalta que el acuerdo de llevar a cabo esa indagatoria “no prejuzga sobre la responsabilidad de los agentes económicos”. Con base en los elementos identificados al concluir la investigación, precisa, “la autoridad Investigadora presentará al pleno un dictamen de probable responsabilidad o propondrá el cierre del expediente, ya sea sin responsabilidad o mediante la adopción de compromisos, según corresponda”.

Aclara, asimismo, que de existir elementos para iniciar un juicio, los involucrados podrán ejercer su derecho de defensa antes de la resolución.

La CNA recalcó que el mercado del futbol “ registra 111 unidades económicas y ocupa a 39 mil 900 personas. Esta fuerza laboral se conforma por un 87.6 por ciento de hombres y un 12.4 por ciento de mujeres, quienes perciben un salario promedio mensual de siete mil 320 pesos.

Por lo que toca al ámbito social y de audiencias, el contenido deportivo atrae al 32 por ciento de los espectadores en televisión de paga, al 26 por ciento en televisión abierta y al 21 por ciento de los usuarios de internet.

En su informe, resaltó que de junio a septiembre se iniciaron otras dos investigaciones, por lo que en total se encuentran en trámite 25 investigaciones por colusiones, abusos de poder de mercado y concentraciones ilícitas.